Infortunio sul lavoro, operaio trasportato d’urgenza all’ospedale di Parma: è grave

Un operaio in gravi condizioni è stato trasportato dall’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma. L’uomo è stato colpito al volto dalla catena di un macchinario mentre si trovava nell’azienda in cui lavora in zona San Lazzaro, a Piacenza. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi. A dare l’allarme i colleghi.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Pubblica assistenza Croce bianca e il personale sanitario del 118. Necessario anche l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato l’uomo a Parma.