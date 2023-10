Ennesima tragedia in Trebbia: 34enne perde la vita. È la quinta vittima in 40 giorni

Un’altra tragedia si è consumata oggi, 19 luglio, nel fiume Trebbia. Un uomo di 34 anni, un metalmeccanico residente a Piacenza ma originario della Costa d’Avorio, ha perso la vita all’altezza di Ponte Barberino, a Bobbio. Si tratta della quinta vittima in 40 giorni e della ventesima in dieci anni. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei Vigili del fuoco, arrivati con l’elicottero Drago anche da Bologna, i soccorritori del 118, con i volontari della Pubblica di Travo e i carabinieri di Bobbio. Il giovane stava facendo il bagno, con alcuni amici, a Barberino di Bobbio quando sarebbe scivolato dalle rocce scure della zona, dove l’acqua è più profonda anche a causa del rilascio in corso dalla diga del Brugneto che ne ha alzato il livello nelle ultime ore. Nel 2015 in quel tratto, dove vi sono correnti anche subacquee fredde, morì annegato un 19enne.

