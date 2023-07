Tragedia in Trebbia: scende in acqua per rinfrescarsi, muore operaio

Ancora una tragedia in Trebbia. Un uomo è morto, per cause da accertare, dopo essere entrato in acqua. Si tratta di un operaio di 66 anni che stava lavorando in un cantiere in corso su un tratto della statale 45 tra Bobbio e San Salvatore. Dai primi accertamenti pare che l’uomo sia sceso al fiume durante una pausa e sia entrato in acqua per rinfrescarsi. Ancora da capire se sia annegato o se abbia avuto un malore e sia caduto in acqua.

Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco, il 118 e una autoambulanza di Bobbio, la Croce rossa di Marsaglia, i carabinieri di Bobbio e l’eliambulanza di Pavullo. Coinvolte per il recupero del corpo anche le squadre del soccorso alpino fluviale. Sul luogo della tragedia è intervenuta anche la Medicina del lavoro.

Solo pochi giorni fa avevano perso la vita a Donceto di Travo padre e figlio.