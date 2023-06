Tragedia in Trebbia, 13enne si tuffa e non riemerge. Trovato senza vita dai soccorritori

E’ purtroppo finito in tragedia il pomeriggio in Trebbia per un gruppo di amici, all’altezza del ponte Paladini. Uno di loro si è tuffato dalla riva e non è più riemerso. Immediata la richiesta di aiuto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con i sommozzatori e l’elicottero Drago, i soccorritori inviati dal 118, la polizia, l’elisoccorso decollato da Parma che ha sorvolato più volte il corso d’acqua. Purtroppo il giovane è stato ritrovato senza vita nelle acque del fiume.

