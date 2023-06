Palloncini e lacrime per Modou a scuola. “In cielo è volato anche il nostro cuore”

“Modou aveva scritto sul suo quaderno che la felicità è fondamentale, e non la devi dimenticare mai. Che la famiglia ci sarà sempre. E che gli amici sono belli, ti proteggono. Aveva scritto che diventare calciatore era il suo sogno. Aggiungendo “Io credo di potercela fare…”, spiega una delle docenti, piangendo come tutti, nel cortile della scuola media, ieri mattina.

Uno ad uno i compagni di classe leggono un pensiero. Modou Seye non è tra loro: si è tuffato in Trebbia giovedì, sotto al ponte Paladini, e non è più riemerso.

Alle 11.50 i palloncini vengono lasciati volare, liberi, in cielo, bianchi e argento. Su uno, c’è scritto “Modou sarai sempre nei cuori di tutti noi”.

I familiari del 13enne hanno abbracciato tutti i compagni di classe e gli amici. Sabato alle 16 è prevista una preghiera alla Magnana di via Bubba. Intanto è arrivato il nulla osta per la salma, che tornerà in Senegal.

