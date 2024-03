Al via sul Trebbia i lavori di demolizione della tettoia in amianto a Campo Madonna

È uno degli “scempi” artificiali che spesso puntellano qua e là il corso del fiume e ben conosciuta dagli automobilisti che abitualmente percorrono il ponte Paladini. Si tratta della tettoia in amianto, abbandonata da tempo, sul Trebbia a Campo Madonna, per la quale sono partiti i lavori di demolizione.

Come promesso mesi fa dall’ente Parchi del Ducato, i lavori finanziati con l’attuale bilancio 2024 si sono tradotti in realtà e in pochi giorni la struttura sarà smantellata definitivamente. Una ditta specializzata ha iniziato la complessa demolizione della copertura in amianto, potenzialmente pericolosa per la salute. Saranno rimosse le strutture metalliche e il basamento di calcestruzzo. I lavori saranno realizzati grazie al Consorzio di Bonifica di Piacenza e sono finanziate, su indicazione dei Parchi, con le misure compensative ambientali relative ai lavori di ripristino del traversante irriguo di Mirafiori, a Gazzola. Sono ormai molti anni che la struttura è abbandonata: si tratta probabilmente di un vecchio hangar utilizzato come ricoveri di piccoli aerei dell’ex campo di volo. La struttura è sul terreno demaniale, nel territorio del Comune di Piacenza.