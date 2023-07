Salute mentale e dipendenze: un milione dalla Regione. Sette progetti a Piacenza

La Regione Emilia-Romagna sosterrà con un milione di euro un piano di interventi in materia di salute mentale, lotta alle dipendenze patologiche e reinserimento sociale. Il programma comprende 39 progetti in un piano che coinvolge tutte le Ausl della regione con l’obiettivo di promuovere la salvaguardia della salute mentale, la prevenzione e il contrasto alle dipendenze patologiche, e il recupero e il reinserimento sociale dei giovani e delle persone che hanno commesso reati.

Particolare attenzione è stata riservata ai giovani e ai minori: ad esempio saranno potenziati percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per le psicopatologie nelle fasce d’età 0-13 anni e 14-25 anni. Altro ambito dei progetti è l’integrazione socio-sanitaria, con riferimento anche all’area del disagio e della non autosufficienza.

“Questi progetti – afferma l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini – riguardano ambiti molto complessi e delicati, che spesso coinvolgono i giovani e i giovanissimi e che abbiamo il dovere di affrontare con tutti gli strumenti a nostra disposizione: parliamo di isolamento sociale, dipendenze patologiche e problemi di salute mentale. Situazioni che la pandemia ha acuito, ma che già da prima avevano iniziato ad imporsi come nuove emergenze. Con questo investimento intendiamo consolidare e migliorare ulteriormente l’offerta dei servizi territoriali messi in campo dalle Aziende sanitarie e Ospedaliere, anche con metodi e approcci innovativi”. Molti dei progetti sono già pronti per essere avviati, altri sono in fase di programmazione e prenderanno il via nei prossimi mesi.