Picchia la compagna e i vicini chiedono aiuto per lei. Un mese di prognosi, denunciato

Picchia la compagna che viene portata all’ospedale di Piacenza dove viene medicata per molteplici contusioni e ferite che le costano trenta giorni di prognosi. Il grave episodio è avvenuto nella notte del 23 luglio in città. La coppia si trovava nella propria abitazione, quando è scattata la lite per motivi di gelosia, lui prima avrebbe insultato e minacciato la sua compagna, dopodiché avrebbe completamente perduto la testa e sarebbe passato alle vie di fatto, picchiando pesantemente la malcapitata. Le grida della donna hanno spaventato i vicini di casa che hanno telefonato al 112. Sul posto si è recato l’equipaggio di una gazzella dei carabinieri del Radiomobile. Alla vista dei militari dell’Arma l’uomo si è subito calmato e nel frattempo è accorsa sul posto anche un’ambulanza del 118, i cui sanitari hanno prestato le prime cure alla donna percossa che è stata poi trasportata d’urgenza all’ospedale Guglielmo da Saliceto, dove è stata sottoposta alle medicazioni del caso. L’uomo è stato denunciato per maltrattamenti. Al termine delle formalità di rito l’uomo ha potuto lasciare liberamente la caserma dei carabinieri.

