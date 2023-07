Nubifragio nel Piacentino: alberi divelti, allagamenti, grandine e black-out

Un violento temporale si è abbattuto sul Piacentino nella serata di martedì 25 luglio. Particolarmente colpite le zone pedecollinari e della Bassa, da ovest verso est, con forte vento, pioggia e in alcuni casi anche grandine come a Creta di Castel San Giovanni e Settima.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco che per tutta la notte e la mattinata sono stati impegnati per la rimozione di rami e alberi abbattuti un po’ ovunque nelle zone colpite dal temporale e per allagamenti: a Quarto è straripato un canale allagando due abitazioni, mentre a Borghetto si è allagato il sottopasso; problemi di allagamento anche a Gossolengo in via Matteotti. A Mamago ha preso fuoco un quadro elettrico e a San Pietro in Cerro è stato divelto il tetto di un box. A Ottavello sono volate le tegole di alcuni tetti e a Pontenure ragazzi in fuga dalla festa in piscina.

Il temporale ha causato anche danni alle colture e brevi interruzioni elettriche: a Podenzano e a piazzale Torino in città.