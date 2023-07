Alberto Gromi è tornato in Africa: “Il sorriso dei bimbi è sempre nel mio cuore”

Alberto Gromi (ex preside piacentino da tanti anni in pensione), nonostante le sue 83 primavere non ha alcuna intenzione di rinunciare alle sue due grandi passioni: l’Africa e il desiderio di aiutare i bambini più bisognosi di questo angolo di mondo.

“Perché – assicura – non esiste cosa più bella del loro sorriso”. Così, già dalla scorsa settimana, Gromi è atterrato nella capitale Nairobi, dove alloggia in una struttura gestita dalle onlus Koinonia, supportata dall’associazione Amani che si occupa dei bambini di strada. Qui ha ritrovata quella che definisce la sua seconda famiglia. Gromi ha potuto fare nuovamente visita all’ambulatorio e alla casa per bambini disabili gestiti dalla piacentina Francesca Lipeti, che tanto fà per i meno fortunati.

IL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI