Educazione, igiene e impresa: 6 posti per il Servizio civile di Africa Mission in Uganda

Dalle attività di formazione agricola e zootecnica alla perforazione dei pozzi, dall’educazione nelle scuole al recupero dei bambini di strada. Sono diversi i settori nei quali è possibile impegnarsi per il servizio civile con Africa Mission Cooperazione e Sviluppo. Il Movimento fondato da don Vittorione 51 anni fa mette infatti a disposizione sei posti di servizio civile in Uganda: due sono nella sede di Alito, nella diocesi di Lira, dove Africa Mission ha trasformato un ex lebbrosario in un Training Centre con tanto di scuola di agribusiness e fattoria con diversi animali. Il centro offre la possibilità ai ragazzi di frequentare i corsi di formazione in ambito agricolo e zootecnico, imparando concretamente le basi dell’agricoltura e dell’allevamento: successivamente i ragazzi sono seguiti nell’avvio di piccole attività imprenditoriali.

A Moroto, nella regione ugandese del Karamoja, Africa Mission mette invece a disposizione quattro posti di servizio civile: qui i volontari potranno seguire le attività legate all’ambito acqua & igiene (perforazione e riabilitazione pozzi, attività di sensibilizzazione igienico-sanitaria nei villaggi e nelle scuole), al settore agro-zootecnico con attività relative alla formazione agricola, alla fornitura di servizi veterinari e sensibilizzazione comunitaria sulla salute del bestiame, o a quello socio-educativo, seguendo i minori più vulnerabili reinseriti nei territori d’origine, i bambini e i ragazzi del Centro Giovani Don Vittorio e i giovani in attività di formazione professionale.

“Si tratta di un’esperienza preziosa e arricchente per i ragazzi – spiega il direttore del movimento, Carlo Ruspantini – un’esperienza che mette al centro la parola “servizio”, intesa come il mettersi a disposizione di chi ha bisogno. Un’esperienza che garantisce una crescita professionale, ma anche e soprattutto personale dato che fa crescere le capacità relazionali di comprensione dell’altro e delle situazioni, dell’accettazione e valorizzazione delle differenze, il riconoscimento dei propri limiti e delle proprie fragilità, del superamento delle proprie difficoltà”.

Due sono gli appuntamenti online in programma che Africa Mission ha organizzato con l’obiettivo di presentare l’offerta di servizio civile: mercoledì 24 gennaio e mercoledì 7 febbraio alle ore 17.

Per info è possibile mandare un’e-mail a [email protected] o telefonare al numero 0523 499424 o al 320 6711188 (anche whatsapp).

Si ricorda che il servizio civile è riservato ai giovani dai 18 ai 29 anni e che la candidatura può essere presentata entro il 15 febbraio alle ore 14 solo tramite la piattaforma Domanda On Line (Dol) raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. L’anno di servizio civile inizierà a fine giugno 2024.