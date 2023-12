Africa Mission: in 200 alla cena procidana solidale. Anche sindaco e vescovo

Ci sono situazioni in cui vale una sola parola: grazie. La Cena solidale procidana che anche quest’anno Africa Mission Cooperazione e Sviluppo ha organizzato è una di queste. Circa 200 sono stati i partecipanti alla serata, giunta alla decima edizione, che si è svolta nel salone della parrocchia di Santa Franca addobbato a festa: una trentina i volontari presenti, fra quelli del Movimento di don Vittorione e quelli di Santa Franca, che hanno garantito il servizio.

Presenti anche il sindaco Katia Tarasconi, intervenuta per un saluto ai presenti, e il vescovo della diocesi di Piacenza e Bobbio Adriano Cevolotto: “Non dobbiamo mai dimenticare da dove è partita la pianta di Africa Mission: da don Vittorio e monsignor Manfredini – spiega monsignor Cevolotto – quest’anno, scendendo in Uganda, ho avuto l’occasione di vedere come la risposta di don Vittorione a un bisogno concreto ha saputo dare risposta a tutte le necessità che continuamente emergono. Ritrovarsi assieme è dunque un’occasione per guardarsi non solo indietro, ma anche avanti verso le mani e le intelligenze che continuano a operare”.

A fare gli onori di casa sono stati il presidente di Africa Mission don Maurizio Noberini (che è anche il parroco di Santa Franca) e il direttore Carlo Ruspantini: proprio quest’ultimo ha voluto ringraziare le tante realtà che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento. “Dobbiamo dire grazie – spiega – ai tanti intervenuti, amici da anni e amici nuovi che si sono avvicinati al Movimento. Ma grazie anche agli sponsor: Ristorante Pizzeria La Mamma di Rottofreno, le cantine Il Viandante di Vaie di Fabbiano, Gaiaschi di Ziano Piacentino e Ferrari&Perini Wine Group di Piacenza, Caffè Musetti, Cravedi Produzione Immagini, Radio Sound e Csv Emilia”.