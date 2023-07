Grandinata in Val Tidone: colpito un terzo dei vigneti di bonarda, barbera e malvasia

In alcune zone della Valtidone la grandine è arrivata a colpire fino al 35% dei vigneti. “Qui a Luzzano – dice Giovanna Fugazza – la grandine dove ha colpito ha staccato i grappoli. Abbiamo già fatto una verifica e stimiamo tra il 30 e il 35 percento di danni”. Da Creta di Castelsangiovanni Federico Sartori testimonia: “A occhio direi che un venti, trenta percento di uva, non in tutti ma in alcuni appezzamenti, può aver subito danni”. Anche Pietro Rossi, viticoltore di Creta, conferma di aver avuto danni. “Qui abbiamo bonarda, barbera, malvasia e propria adesso iniziamo a vedere i primi chicchi di uva, la grandine non ci voleva proprio”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’