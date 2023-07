Riqualificazione lungo Po e pista ciclabile, 98mila euro per lo studio di fattibilità

Il Comune ha affidato a una società di Milano – la Piulento srl – la redazione del progetto di fattibilità per la riqualificazione degli spazi aperti del lungofiume e per il collegamento ciclopedonale tra il lungo Po e il centro storico.

Di 98mila euro (Iva inclusa) il compenso. Il progetto si inserisce nel “Contratto di Fiume della Media Valle del Po”, strumento di pianificazione che prevede attività di tutela e uso sostenibile del territorio fluviale attraverso la promozione della mobilità come fruizione culturale, naturalistica e sportiva e, in generale, di valorizzazione e promozione dell’area per sensibilizzare i cittadini e i turisti verso la protezione dei beni ambientali, paesaggistici e culturali.

Contesto di cui fa parte anche la ciclovia Vento, che collega Torino a Venezia lungo l’asta del Po.

L’ARTICOLO DI GUSTAVO ROCCELLA SU LIBERTA’