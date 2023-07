Polo logistico Barianella di Castel San Giovanni, in arrivo 34 nuovi stalli per i camion

Al parco logistico di Castel San Giovanni sono in arrivo 34 nuovi posteggi per i camion. Il nuovo parcheggio per i mezzi pesanti cerca di porre rimedio a una delle maggiori criticità del parco logistico della Barianella e cioè l’assenza di stalli per i mezzi pesanti e di aree attrezzate per accogliere i camionisti. Non si tratterà di un parcheggio libero. L’area sarà a servizio dell’ultimo comparto realizzato all’interno del parco logistico della Barianella, e cioè quello che ha preso il posto dell’ex porcilaia Chiodaroli. Per ovviare alla prevedibile sosta selvaggia di camion che, non appena i capannoni saranno operativi, si verrà a formare attorno ai nuovi insediamenti, è stato aggiunta al progetto iniziale una nuova area di sosta che porta a 50 il numero complessivo di posteggi per quel comparto. Lo stesso non può dirsi per il resto della logistica castellana dove le precedenti progettazioni non sempre tennero conto dell’esponenziale aumento di mezzi pesanti che con gli anni si è venuto a creare. La variante urbanistica necessaria frutterà 119 mila euro per le casse del Comune.

