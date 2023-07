“Scoop. La banda degli incappucciati”: Mariani presenta il nuovo libro

Una turpe e purtroppo autentica vicenda di una banda che si era messa a sequestrare e a violentare ragazze all’uscita delle discoteche è diventata una pubblicazione recentemente arrivata in libreria.

I fatti, raccontati dal cronista di Libertà Ermanno Mariani, erano avvenuti nel 1995 e il caso “mediaticamente” era scoppiato a Piacenza, in seguito ad una giovane che lavorava in una discoteca del centro storico e che miracolosamente riuscì a sfuggire alla banda di stupratori. Il libro intitolato “Scoop la banda degli incappucciati tra Piacenza e Bassa Lombardia” è stato pubblicato dalla casa editrice Oligo di Mantova. Si tratta di un lungo racconto che era già stato inserito in una raccolta di novelle intitolata “Cronisti di provincia” pubblicata nel 1997 da Pontegobbo e ristampata nel 2012 da Filios editore e a cui l’autore ha rimesso mano.

La vicenda è vista da dietro le quinte di quello che è il mondo giornalistico e racconta di questa banda composta da cinque cremaschi che per mesi hanno imperversato fra la Lombardia e l’Emilia. Dal cremonese avevano cominciato a colpire prima a Monza, poi a Brescia, successivamente a Lodi e infine a Piacenza. Le ragazze venivano seguite in auto all’uscita delle discoteche, speronate da una vettura condotta dai malfattori che si mascherano con cappucci neri. Le giovani venivano quindi sottoposte per ore ad abusi di ogni genere. Una, a causa di tali abusi, perdette anche il bambino di cui era in attesa. I cinque infine furono presi dai carabinieri e condannati da una legge che valutava la violenza sessuale come un reato contro la morale e non contro la persona, legge che fu cambiata in seguito a queste tristi “imprese”. Il libro sarà presentato mercoledì 9 agosto a Travo alle 21.15 nella piazzetta dell’Asilo via Borgo Est, con l’autore sarà presente il presidente dell’associazione carabinieri in congedo di Piacenza Salvatore Cavallaro che all’epoca dei fatti prese parte alle indagini del caso.