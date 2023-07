Mense di scuole, ospedale e ospizi alla Cir il maxi appalto da 71 milioni

Ben 5.800 pasti al giorno tra mense scolastiche, ospedale, ricoveri per anziani. Sono i numeri del maxi appalto da 71 milioni in sei anni che è stato confermato al gestore uscente, la Cirfood di Reggio Emilia. Il servizio di refezione erogato dal centro pasti di La Verza vede unificato il fabbisogno di Comune, azienda Usl, e Azienda dei servizi alla persona (Asp). Per il Comune l’esborso complessivo è di 33 milioni (Iva inclusa), la parte rimanente è a carico di Ausl e Asp.

L’ARTICOLO DI GUSTAVO ROCCELLA SU LIBERTA’