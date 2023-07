Vigolzone, la minoranza: “Via della Libertà è in pessime condizioni”

“Da oltre sei mesi via della Libertà a Vigolzone versa in pessime condizioni: la sede stradale è danneggiata, sconnessa e in alcuni punti persino pericolosa per le persone che vi transitano a piedi o in bicicletta. Questa situazione è il risultato dei lavori di scavo sulle reti che sono stati effettuati in primavera da una società privata, che ha subito dimostrato di lavorare con poca attenzione e senza rispetto, come diversi cittadini avevano per altro rilevato e prontamente segnalato in vari modi”: è quanto segnalano in una nota i consiglieri comunali del gruppo Vigolzone Insieme.

“Diversi mesi fa, in consiglio comunale – prosegue la nota – noi consiglieri del gruppo Vigolzone insieme abbiamo segnalato la situazione al sindaco Argellati, che si era detto già al corrente dei fatti e ci aveva rassicurato che l’amministrazione comunale si stava adoperando per risolvere la questione attraverso l’ufficio tecnico. Il tempo passa, ma le condizioni di via Libertà continuano a essere vergognose, e nessuno è ancora intervenuto, nonostante le rassicurazioni del sindaco”.