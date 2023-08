Nuova antenna della rete mobile a Dezza. I telefonini prenderanno anche Ceci

Una sinergia tra pubblico e privato porta la rete a larga banda mobile di Vodafone a Ceci di Bobbio grazie agli impianti dedicati di Inwit. Grazie alla rete mobile di nuova generazione sarà possibile fruire di servizi digitali di cui cittadini e turisti non possono più fare a meno, quali per esempio lezioni a distanza, la condivisione di file, lo streaming di video e programmi sportivi.

“La realizzazione di questo progetto rende realtà il servizio di rete mobile nel nostro territorio ed è un importante passo avanti nel superamento del digital divide della nostra comunità”, commenta il sindaco Roberto Pasquali. “Un ottimo risultato raggiunto grazie al lavoro di tutta l’amministrazione ed all’impegno costante dell’ingegner Giambattista Castelli che ha coordinato le varie attività e tutti gli attori coinvolti in questo ambizioso progetto”.

Aggiunge Nicola Bartoli, responsabile dello sviluppo della rete Vodafone per il Nord Est: “L’intervento per la particolare orografia della zona è stato molto lungo e complesso nella sua progettazione e realizzazione. Con il nuovo sito siamo riusciti a lavorare su diverse direttrici di copertura che da subito ci sono state presentate come indispensabili. La strada SP69, le frazioni Cà di Sopra, Cà di Là, Casa Avegni e Casa Martello, la valle che da Bobbio arriva fino al Passo Vallette”.

“Le nostre infrastrutture sono digitali, condivise, ma soprattutto sono infrastrutture capillari e quindi le più vicine al territorio”, conclude Alessandro Da Dalt, Head of Deployment & Implementation di Inwit.

Oggi, martedì, alle 16, l’inaugurazione dell’antenna in località Pian Martello a Dezza. Poi ci si sposta a Ceci per verificare l’effettiva copertura, dopo giorni di test iniziati venerdì.