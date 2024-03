Stop della Soprintendenza. L’antenna a Faraneto non si farà. Scavi a Fontana di Coli

Forse ce la si farà, ma l’antenna di Coli non sarà più a Faraneto, dove hanno vinto gli oppositori al progetto, ma vicina a Fontana. A deciderlo è stata la Soprintendenza, che ha bocciato l’ipotesi del traliccio nel borgo del castello del quindicesimo secolo e delle vacche highlander. Di fatto, sono serviti almeno tre anni di burocrazia, studi, litigate, atti, controatti e trattative per arrivare forse allo sblocco dell’antenna della telefonia, attesa come il salvatore in paese per frenare spopolamento e sensazione di abbandono.

Nel 2021 il Comune aveva potuto contare sull’aiuto della Regione, pronta a finanziare il traliccio; nel 2022, la società incaricata, Lepida (di cui la Regione è socia di maggioranza), aveva ottenuto pure il via libera agli scavi di due metri a Faraneto, tanto che nel nome dell’interesse pubblico una famiglia aveva pure donato gratuitamente i terreni al municipio, purché si facesse l’opera.

Sembrava insomma tutto a un passo, invece ci sono voluti altri due anni per arrivare ora alla seconda determina dell’Unione montana alte valli Trebbia e Luretta che dà un nuovo via libera agli scavi, ma – a sorpresa – a Coste di Fontana.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ