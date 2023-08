Borgonovo, il nido di via Oldrini accoglierà 5 posti in più: lista d’attesa azzerata

L’asilo nido comunale di via Oldrini accoglierà da settembre cinque posti in più, passando dagli attuali 32 a 37 bambini. Si azzera così la lista di attesa di venti bimbi e restano altri due posti per i bimbi iscritti da fuori comune. Non saranno necessari lavori di ampliamento perché l’allargamento sarà ottenuto sfruttando al massimo il rapporto spazio – bimbi (70 metri quadrati circa a bambino).

“Nonostante l’aumento dei posti le rette per il prossimo anno, resteranno invariate” dice l’assessore al bilancio, Fabrizio Franzini. Per poter accogliere i nuovi bambini non andranno modificati gli spazi ma andranno aggiunti alcuni arredi. Tutto questo in attesa che a settembre partano i lavori per il nuovo nido comunale. Al bando hanno partecipato trenta imprese. Se lo è aggiudicato la ditta Quadrifoglio con un ribasso del 16,92%.