Oggi possibili temporali sul Piacentino. Temperature in calo di 10 gradi

Nella giornata di oggi, su buona parte del nord Italia compreso anche il territorio piacentino, sono attesi temporali. È l’effetto di una forte perturbazione atlantica, il “Ciclone Circe” – come è stato ribattezzato dai meteorologi – che si appresa ad interrompere momentaneamente l’estate. Secondo gli esperti sarà un piccolo anticipo d’autunno, che porterà ad un brusco calo delle temperature anche di 10 gradi rispetto alle medie del periodo.

A questo proposito la Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha diramato un’allerta meteo di colore giallo, valida per tutta la giornata di oggi.

“Nel Piacentino – ha spiegato Silvio Scattaglia di Meteo Vla Nure – i temporali dovrebbero essere solo di passaggio e a ‘macchia di leopardo’: non tutte le zone della provincia, infatti, potrebbero essere interessate dalle precipitazioni. Non sembrano previsti fenomeni di forte intensità. Quel che è importante è che ci sarà un netto e importante ricambio d’aria già a partire da venerdì sera, con un un clima più fresco e meno umido. Il fine settimana dovrebbe essere all’insegna del sereno e con temperature piacevoli. Da martedì prossimo, invece, è probabile un lento ritorno dell’alta pressione, con temperature via via più calde. Sul finire della prossima settimana, potrebe assistere nuovamente al ritorno dell’anticilone africano”.