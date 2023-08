Quasi mezzo milione per riqualificare il centro di Fiorenzuola: il progetto

Circa 470mila euro di investimento per proseguire la riqualificazione del centro storico di Fiorenzuola. Il Comune è stato ammesso al contributo erogato dalla Regione Emilia-Romagna per la rete commerciale e le aree mercatali, secondo la legge 41 del ’97 che quest’anno su tutto il territorio regionale mette a disposizione tre milioni di euro in conto capitale. Il massimo del contributo erogato per il Comune di Fiorenzuola potrà essere del 70% sulla spesa complessiva di 470mila euro. Il progetto ammesso al finanziamento si chiama “Un cuore tutto nuovo per Fiorenzuola”.

Con queste risorse si ripavimenterà corso Garibaldi nel tratto tra piazza Caduti e l’incrocio con via Maculani, inserendo anche nuovo arredo urbano. I marciapiedi di via Maculani saranno rifatti (in cubetti di porfido al posto della luserna ammalorata). Da via Maculani (che si trova al lato della torre campanaria di recente acquisita dal Comune) si proseguirà il progetto di riqualificazione su piazza Molinari, interessata già nel 2021 da lavori per la rimozione di un elemento in cortin.

Dall’altro lato della piazza principale, si trovano largo Alberoni e via San Fiorenzo, dove sarà sostituita la pavimentazione in asfalto esistente con una nuova in pietra. Il tutto per valorizzare il centro storico come centro commerciale naturale.

L’assessore al commercio e sviluppo Marcello Minari commenta così: “Si tratta di un contributo importante che ci permette di proseguire ciò che abbiamo iniziato nel 2017 e quindi ci dà una mano a completare la riqualificazione del centro storico. Ringrazio la Provincia e le associazioni di categoria che hanno supportato la nostra proposta. Il progetto definitivo andrà presentato entro fine settembre e dalla Regione poi avremo l’importo definitivo del contributo; noi siamo pronti a coprire la parte restante. Certo non basta riqualificare piazze e strade per promuovere il commercio, ma questo è un primo passo importante per poi mettere in campo scelte diverse rispetto al passato”.