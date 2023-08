Carenze igienico-sanitarie in un’area di servizio e in un fast-food. Multe ai proprietari

Evidenti carenze igienico-sanitarie riscontrate in un’area di servizio e in un fast-food di Piacenza. E’ quanto emerso durante gli ultimi controlli predisposti dal Nucleo antisofisticazioni e sanità dei carabinieri di Parma, a cospetto dell’operazione “Estate Tranquilla 2023”, volta a tutelare la salute dei cittadini durante il periodo estivo.

Nel nostro territorio provinciale, i militari del Nas di Parma hanno eseguito un’ispezione presso un’area di servizio, rilevando significative carenze igienico-sanitarie all’interno dei vari locali dell’attività. La presenza di sporco diffuso sulle superfici e sotto le attrezzature nella cucina, nonché la presenza di infestanti morti e insetti vivi hanno costituito violazioni delle norme igieniche vigenti. A seguito di queste irregolarità, al legale responsabile dell’attività è stata comminata una sanzione pecuniaria di 1.000 euro.

Non è finita qui, i Nas hanno ispezionato anche un fast-food attivo in città, riscontrando ulteriori carenze igienicosanitarie dovute alla presenza di sporco e polvere vetusta sulle attrezzature e in alcune zone dei locali. Anche in questo caso, il legale responsabile è stato sanzionato con un importo pecuniario di 1.000 euro.

Si ricorda che è possibile segnalare eventuali situazioni di criticità o violazioni igienico-sanitarie, contattando direttamente i Nas di Parma al numero 0659944330.