Non c’è destra e sinistra quando si parla di salute. Condivisione trasversale sulla necessità di riaprire il pronto soccorso sulle 24 ore a Fiorenzuola, tanto che anche il sindaco Romeo Gandolfi, in qualità di cittadino, ha sottoscritto la petizione promossa da “Sinistra per Fiorenzuola” e “Brigate della solidarietà” (che sono l’opposto della sua parte politica, il centrodestra).

Ieri Gandolfi ha ricevuto in veste di primo cittadino i promotori delle sottoscrizioni Ferdinando Mainardi, Nicoletta Ferdenzi e Giorgio Millul, che gli hanno consegnato i plichi con 1.942 firme. Due le sottoscrizioni: una per il rafforzamento del pronto soccorso e il suo funzionamento h24; l’altra per la riapertura del Cup (centro unico prenotazioni) il sabato mattina. “Obiettivi pienamente condivisi dalla nostra amministrazione” conferma Gandolfi.

L’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTÀ