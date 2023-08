Emergenza docenti, scuole piacentine a caccia di supplenti nelle nuove classi

La scuola riparte a settembre e negli ultimi giorni per l’area piacentina sono state effettuate le immissioni in ruolo di tutti i docenti specializzati per il sostegno. Dei 263 posti di sostegno assegnati alle scuole piacentine, sono soltanto 51 i titolari reperiti dalle graduatorie degli specializzati, che ora sono dunque completamente esaurite. Sarà necessario ricorrere a supplenti temporanei. Carenza di docenti anche per i posti ordinari: i sindacati segnalano almeno 150 cattedre senza titolari.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTÀ