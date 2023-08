In val Tidone è già ora di vendemmia: “Uva super sana, in arrivo vini di alta qualità”

In val Tidone è già ora di vendemmia. Una vendemmia che si preannuncia super, con vini di ottima qualità. Se afa e in parte il maltempo delle settimane scorse hanno inciso sulla quantità, in leggero calo, lo stesso non può dirsi per la qualità.

“Uva super sana, bellissima. Ci aspettiamo vini di altissima qualità” commenta l’imprenditrice Martina Lusenti, al lavoro insieme agli operai scesi tra i filari alle 7 per raccogliere i primi grappoli, tutti rigorosamente a mano. Se nell’azienda di Vicobarone di Ziano si è già scesi tra i filari nella maggior parte delle aziende i motori si accenderanno subito dopo ferragosto. Possiamo calcolare un 15, 20 percento di uve in meno – dice Andrea Badenchini con vigneti ad Albareto di Ziano – ma in compenso i grappoli sono sanissimi. Ci aspettiamo vini ottimi”. Nelle due maggiori stabilimenti, Cantina Valtidone e Cantina di Vicobarone, le operazioni si raccolta partiranno dopo il 16 di agosto, ma la previsione non cambia: “Uva bella e vini di ottima qualità”.