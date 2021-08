Aperta la vendemmia 2021: tante aziende iniziano però la prossima settimana

La vendemmia 2021 è all’esordio. La raccolta dell’uva è partita ieri, 11 agosto in alcune aziende della provincia di Piacenza, mentre si dovrà attendere la prossima settimana per vederne partire molte altre.

Come da copione, a fare il loro ingresso per prime nelle cantine sono le uve destinate a essere trasformate in basi per lo spumante. “Abbiamo iniziato – spiega Ilaria Montesissa, titolare con la famiglia di cantine Montessissa di Rezzano di Carpaneto – con Chardonnay e Pinot nero, che sono destinati ad essere trasformati in basi per spumanti”. Se, dunque, l’azienda Montesissa è partita tra le prime con la vendemmia, la maggioranza delle aziende in provincia di Piacenza inizierà a cogliere le uve per le basi spumante soltanto all’inizio della prossima settimana. L’azienda Lusenti di Ziano è una di queste. “Partiremo all’inizio della prossima settimana – spiega Ludovica Lusenti – e la nostra sarà una vendemmia ovviamente manuale, che si svolgerà in due tempi: prima raccoglieremo le uve più mature e poi le altre, in modo da permettere alle uve di raggiungere una maturazione armonica”.