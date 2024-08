Val Tidone: vendemmia complicata dalle piogge primaverili, ma uve di qualità

Si prospetta una vendemmia complicata, a causa dei danni provocati dalle piogge della scorsa primavera, ma con uve che lasciano comunque sperare in vini di buona qualità. Questa almeno è la fotografia che emerge dai primi grappoli conferiti dai soci dei due maggiori stabilimenti valtidonesi, Cantina di Vicobarone e Cantina Valtidone di Borgonovo. Nonostante le piogge insistenti della scorsa primavera abbiano causato non pochi problemi ai viticoltori, impegnati a combattere funghi causati dall’umidità come peronospora e ioidio, la qualità dei primi carichi Pinot nero e Chardonnay basi spumante lasciano ben sperare in una veloce ripresa. “Quel che è certo – dicono gli esperti – è che avremo vini meno strutturati, più leggeri e se vogliamo più bevibili”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’