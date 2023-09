Promessa di eterno amore in vigna, a Ziano il Sì tra i filari di 50 coppie

A Ziano ci si sposa direttamente in vigna. Sembra essere questa la tendenza nel Comune collinare della Valtidone, dove da inizio anno sono state ben 50 le coppie che per pronunciare il loro sì, con rito civile, hanno scelto una delle incantevoli location immerse tra i vigneti. Molte delle coppie chiedono di celebrare il rito direttamente nei vigneti. Proprio come accade, nelle località di mare, per chi si sposa in spiaggia.

“Molti chiedono che il rito sia celebrato direttamente in vigna” conferma Enrico Sgorbati, proprietario di una struttura, a Torre Fornello, che ha ospitato la gran parte dei 50 riti celebrati finora (anche religiosi visto che all’interno della proprietà c’è una chiesetta privata). “L’80% di chi chiede di sposarsi da noi – dice ancora l’imprenditore vitivinicolo – proviene da fuori provincia e il 60% vive all’estero”. Si tratta perlopiù di coppie, spesso italiane emigrate, che hanno legami famigliari con la Valtidone e che vi ritornano per motivi affettivi per celebrare il giorno più bello della loro vita.