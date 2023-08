Pontenure, segnalati alberi pericolanti. Sindaco: “Presto abbattimento e sostituzione”

“Occorre rimuovere una settantina di alberi che costituiscono un pericolo”. Lo ha chiesto una delegazione di cittadini residenti in viale Togliatti, in viale Fratelli Cervi e via Case Bianche al sindaco Manola Gruppi. Il primo cittadino ha ascoltato l’appello degli abitanti: “Chiediamo un abbattimento mirato e la sostituzione delle piante, perché creano un forte pericolo di incolumità, alla luce soprattutto dei recenti e ormai troppo frequenti temporali spesso associati a forti raffiche di vento”.

Nella notte tra il 25 e il 26 luglio scorso, infatti, il maltempo ha colpito Pontenure portando grandine e vento, con la caduta di rami e piante ad alto fusto, specialmente in via Case Bianche, viale Togliatti e viale Cervi, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle strade. È stato evidenziato che si tratta per lo più di platani di notevole sviluppo arboreo, che raggiungono anche i 15 metri di altezza, messi a dimora intorno al 1970 e che si sono sviluppati in modo vigoroso, in aree limitate dai marciapiedi e dalla viabilità stradale, anche a ridosso di abitazioni. Su questo il sindaco Gruppi ha voluto rassicurare i suoi concittadini sulla ormai inderogabile necessità di un intervento radicale – come richiesto da tutti i presenti – soprattutto per una questione di sicurezza delle persone che abitano e percorrono le vie nelle quali sono ubicati questi alberi.

“È nostra intenzione – afferma il primo cittadino – procedere celermente con gli interventi più urgenti, mettendo a disposizione le risorse necessarie per l’abbattimento e anche per la sostituzione delle piante esistenti con specie a sviluppo più moderato e adeguato alle dimensioni delle aree previste per la loro messa a dimora. L’obiettivo è di garantire la sicurezza dei cittadini”. Il sindaco Gruppi assicura anche “il ripristino del verde pubblico all’interno del paese, perché le piante svolgono un’importante funzione ecologica e aiutano a migliorare la biodiversità”.

