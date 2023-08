Dalle calzature alle previsioni meteo: i consigli del Cai per gli escursionisti

Calzature ed equipaggiamento adeguati, prima di partire controllare i sentieri e le previsioni meteo: sono questi alcuni tra i principali consigli del Cai (Club alpino italiano) per chi decide di fare un’escursione in montagna.

Nell’ultima settimana sono stati tre gli interventi dei soccorritori nel Piacentino per escursionisti in difficoltà. Sulle Dolomiti c’è chi è salito a duemila metri in ciabatte e sandali e chi si è perso tre volte sullo stesso sentiero. Comportamenti rischiosi che possono mettere in pericolo anche la vita dei soccorritori. Senza dimenticare che gli interventi di recupero hanno un costo considerevole.

Nei mesi di ottobre e novembre il Cai ha organizzato quattro incontri aperti a tutta la cittadinanza per fornire consigli utili su escursionismo, abbigliamento, bollettini meteo e ambiente innevato. Il primo appuntamento è previsto giovedì 12 ottobre.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI