Reati contro il patrimonio e violenza, rimpatriato cittadino marocchino

Dopo aver commesso diversi reati contro il patrimonio conditi da un’indole particolarmente violenta, un cittadino marocchino – fermato ieri pomeriggio dagli agenti di polizia – è stato trasferito a Gorizia, nel centro permanenza per il rimpatrio.

Il soggetto è stato fermato dalle volanti durante alcuni controlli avviati per contrastare i reati predatori. Terminate le procedure di identificazione consolare verrà rimpatriato nel paese d’origine.

“L’uomo annovera diversi precedenti per reati contro il patrimonio, commessi anche in questo capoluogo nel corso degli ultimi anni – rendono noto dalla questura di Piacenza -, dimostrando un’indole particolarmente violenta, reati per i quali ha scontato anche periodi di detenzione in carcere”.