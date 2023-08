In val Tidone ecco i primi 750 quintali di uve: la vendemmia 2023 prende il via

Con l’arrivo dei primi 750 quintali di uve pinot nero e chardonnay base spumante, la vendemmia 2023 ha preso ufficialmente il via anche per i soci dei due maggiori stabilimenti vitivinicoli della vallata: Cantina Valtidone di Borgonovo e Cantina di Vicobarone. Si è messa quindi ufficialmente in moto la fase più delicata, quella durante la quale i circa 400 agricoltori che conferiscono nei due stabilimenti si giocano un intero anno di lavoro.

Da entrambe le parti le impressioni sono le stesse. “Ci sono le premesse perché questa sia una delle vendemmie migliori degli ultimi dieci anni” dice Saverio Callaci, enologo dello stabilimento di Vicobarone. “Il caldo asciutto e l’assenza di grandinate, come successo invece l’anno passato, hanno favorito una maturazione ottimale” dice l’enologo di Cantina Valtidone, Francesco Fissore. Uve sane significa anche vini di ottima qualità. Unico neo resta la mancanza di manodopera la cui ricerca di anno in anno assomiglia sempre di più a una corsa a ostacoli.

LE FOTO DI MASSIMO BERSANI: