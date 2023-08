Musica e solidarietà, dal Valtidone festival fondi per l’hospice di Borgonovo

Grazie a partecipanti e organizzatori del Valtidone festival, sono stati raccolti duemila euro per sostenere il personale che lavora all’hospice a Borgonovo. I fondi sono stati raccolti grazie a due banchetti posizionati in occasione dei concerti del Valtidone festival ospitati a Calendasco e Gragnano. Al termine delle due serate è stata raggiunta la somma di duemila euro che l’associazione Amici dell’hospice ha utilizzato per la formazione del personale. La somma è infatti stata spesa per consentire a un infermiere di effettuare un master e per il trasporto di alcuni pazienti.

