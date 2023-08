Minori stranieri, nel 2023 il Comune di Piacenza spenderà quasi tre milioni

Per il 2023, la spesa presunta del Comune di Piacenza per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sarà intorno ai 2,8 milioni. Di questi, 1,8 milioni saranno rimborsati dal fondo nazionale. Dunque un milione circa è l’ammontare netto di risorse esclusivamente comunali. Lo fa sapere Palazzo Mercanti. Una voce significativamente aumentata rispetto anche solo all’anno scorso, questo sia per l’aumento dei numeri dei minori accolti (solo nei primi sette mesi di quest’anno 122) sia per l’aumento del riconoscimento giornaliero per l’accoglienza in comunità che è passato da 60 euro a 100 euro al giorno per ogni minore.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’