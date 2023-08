È “Ottonese dell’anno” ma non lo sa e non si presenta. Premio rinviato

Fino all’ultimo minuto, il nome di chi doveva essere premiato come Ottonese dell’anno è rimasto segretamente custodito dall’amministrazione comunale, per creare un effetto sorpresa. Forse, un po’ troppo segreto dal momento che neppure il diretto interessato ne era stato informato. Così, a Ottone, capita che la prima edizione del nuovo riconoscimento civico promosso dall’amministrazione comunale debba saltare per assenza (certamente non voluta) del premiato: quest’ultimo, infatti, non si trovava in zona in quel momento. L’eccesso di riservatezza ha così “sabotato” in parte la cerimonia che si è svolta in mattinata alla chiesa di San Bartolomeo, in occasione del patrono. Poco male, perché il vincitore o la vincitrice del premio – nome sul quale si continua a mantenere il riserbo – sarà premiato sabato pomeriggio in occasione della tappa ottonese del festival Fol in Fest.

