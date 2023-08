Fiorenzuola: oltre mille accessi allo sportello sociale, 346 anziani presi in carico

È stato rinnovato a Fiorenzuola, il protocollo tra l’amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali unitarie confederali e dei pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil. Presenti il sindaco Romeo Gandolfi, il vicesindaco ed assessore alle politiche sociali, Paola Pizzelli e la responsabile del settore dei servizi alla persona e alla famiglia, Sabina Dordoni. In rappresentanza delle organizzazioni sindacali sono intervenuti Claudio Malacalza, Mario Cabrini e Maurizio Dadomo (SpiCgil); Aldo Baldini e Pierluigi Caminati (Fnp-Cisl), e Pasquale Negro (Uilp-Uil).

GLI INTERVENTI COMUNALI

Nel protocollo sono previsti i vari interventi a rilievo comunale e distrettuale in campo sociale: tra i primi, l’attività dello sportello sociale (1001 gli accessi registrati nel corso del 2022) e gli interventi assistenziali; gli interventi di supporto al diritto all’abitazione – nel cui ambito, nel corso del 2022, sono pervenute 93 domande per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica – e i servizi socio-educativi rivolti a minori e famiglie, proseguiti per tutto il 2022, oltre alle specifiche attività a favore degli anziani, per cui sono presenti nel Distretto di Levante 89 posti accreditati in sei strutture (tre a Fiorenzuola: la Casa di Residenza per anziani “Verani”, il centro diurno e il centro dedicato alle demenze “Verani”). Sono 346 gli anziani presi in carico nel corso del 2022 nel Comune di Fiorenzuola: nove gli utenti che hanno usufruito del servizio di distribuzione di pasti a domicilio, mentre 34 gli utenti coinvolti nei soggiorni climatici organizzati dal comune.

GLI INTERVENTI A RILIEVO DISTRETTUALE

Tra le attività a rilievo distrettuale, da segnalare gli interventi realizzati dai singoli Comuni nell’ambito dell’erogazione del fondo nazionale per l’inclusione delle persone con disabilità (il contributo ricevuto dal Distretto di Levante è risultato di 112 mila euro), e a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico (177 mila euro il contributo pervenuto al Distretto), insieme alle attività previste dal Piano Povertà distrettuale; erogate anche le risorse previste nel Contributo regionale per la frequenza ai centri estivi (847 domande nel 2022), nel bando di contributo per l’affitto (1336 domande pervenute) e nel contributo per la mobilità casa-lavoro (quasi 33 mila euro totalmente erogati ai 41 richiedenti). Significativi anche la firma del protocollo d’intesa per il sostegno per la mobilità a persone in condizioni di fragilità sociale tra Distretto di Levante, Seta Spa e organizzazioni sindacali; il riavvio di servizi diurni per anziani e disabili e gli interventi di sostegno alla genitorialità realizzati dal Centro per le famiglie del Distretto di Levante.

IL COMMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

“Abbiamo cercato di rispondere alle sollecitazioni delle organizzazioni sindacali e

cercato di alleggerire gli importanti effetti della crisi economica conseguente agli effetti della pandemia e, successivamente, ai rincari energetici innescati dal conflitto russoucraino”, hanno commentato il sindaco di Fiorenzuola, Romeo Gandolfi, e il

vicesindaco ed assessore alle politiche sociali, Paola Pizzelli, evidenziando le cifre

legate alla spesa per il settore sociale, nel 2020 così come nel 2021 pari ad oltre 2

milioni e 750 mila euro: “Abbiamo pertanto l’intenzione di proseguire ad assumerci

precise scelte di responsabilità in ordine alle scelte di bilancio. Con questo protocollo,

l’amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali si impegnano a consolidare la

consuetudine di confronti periodici di informazione, consultazione ed orientamento nel

rispetto delle reciproche competenze e ambiti decisionali”.