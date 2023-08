Allarme lupi dai residenti alla Moretta: “Uno è entrato in giardino scavando”

Di nuovo un lupo a pochi metri dalle abitazioni. L’avvistamento è stato fatto da alcuni abitanti di via Montanara, a Castel San Giovanni. In un caso il lupo è persino entrato nel giardino di casa. “Ha scavato sotto la rete, è entrato e poi uscito”, racconta un testimone. In un altro caso il lupo è stato visto aggirarsi a più riprese attorno al cortile di un’abitazione. Il proprietario è riuscito a immortalare l’animale con il telefonino.

