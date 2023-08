Domani riapre il Mercato Coperto di Campagna Amica: eventi e corsi per tutti

Inizia un fine settimana ricco di eventi per Coldiretti Piacenza. A partire da domani, venerdì primo settembre, riapre il Mercato Coperto di Campagna Amica dopo la pausa del mese di agosto. “Gli amanti della qualità dell’agri-spesa e degli agri-aperitivi potranno tornare così a incontrare direttamente i produttori delle aziende agricole che li guideranno nella scelta delle tipicità di stagione, con consigli per valorizzarle a tavola o gustarle direttamente al Mercato Coperto” – si legge nella nota di Coldiretti.

Tra le iniziative del week-end, nelle mattinate di sabato e domenica verranno esposte conserve e confetture delle aziende “Gusto Puro” e “Oro Nero” nell’ambito della festa a tema di Campagna Amica dedicata.

DA VENERDI’ 8 SETTEMBRE LA NUOVA GASTRONOMIA E I NUOVI MENU’

I nuovi agri-menù della cena del venerdì e del sabato e della domenica a pranzo saranno disponibili dal week-end che avrà inizio venerdì 8 settembre, con una nuova area Gastronomia che verrà inaugurata per l’occasione. In definizione (aggiornamenti on line sulle pagine social del Mercato Agricolo) anche il nuovo calendario degli eventi e dei corsi di cucina per adulti e bambini che da sempre distinguono l’offerta del Mercato Coperto, promosso da Coldiretti in via Farnesiana, 17 a Piacenza.

COLDIRETTI PROTAGONISTA ANCHE A BORGONOVO E CARPANETO

Domenica 3 settembre Coldiretti sarà protagonista anche all’appuntamento della rassegna “Ortugo&Chisöla”a Borgonovo con le aziende vitivinicole e con la collaborazione al premio “Miglior Ortrugo” mentre a Carpaneto in occasione della Festa della Coppa, sarà presente con il Mercato Contadino.