Dengue, conclusa la disinfestazione precauzionale in via Boselli

Il Comune di Piacenza fa sapere che è conclusa l’attività straordinaria di disinfestazione precauzionale contro le zanzare disposta dal sindaco Katia Tarasconi con apposita ordinanza in seguito a un caso accertato di febbre da Dengue nella zona di via Boselli nei pressi dei campi sportivi Bertolini e Rugby Lyons.

L’ultima fase dell’attività, affidata dal Comune di Piacenza alla ditta L’Europea Organizzazione Nazionale Srl, è stata svolta nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi con ulteriore verifica della buona riuscita delle operazioni nelle ore successive.

Si tratta di un’attività che ha coinvolto le aree pubbliche comprese in un raggio di 100 metri dall’abitazione della persona risultata positiva al virus contratto verosimilmente nel corso di un recente viaggio in Messico, con manifestazione dei sintomi al rientro in Italia.

La disinfestazione, che nei giorni scorsi ha coinvolto anche aree private (cortili e giardini) all’interno dello stesso perimetro, è stata svolta dal personale della ditta incaricata con il costante ausilio della Polizia locale.