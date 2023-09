Il Comune di Piacenza ha comunicato che saranno apposti oggi, mercoledì 6 settembre, i cartelli che segnalano, nella zona di piazza Sant’Antonino, un caso di febbre da virus Dengue, a seguito del quale saranno attuati, in via precauzionale, alcuni interventi straordinari di disinfestazione contro le zanzare in un raggio di 100 metri dall’abitazione del caso accertato.

I trattamenti adulticidi saranno effettuati nelle aree pubbliche in questione tra la mezzanotte e le 6.00 del mattino del 6, 7 e 8 settembre.

Contestualmente, si eseguiranno trattamenti larvicidi nei tombini pubblici e, a partire dalle 8.00 della sola giornata di giovedì 7, si procederà con interventi adulticidi e larvicidi porta a porta, nei giardini e nelle aree esterne private.

Si tratta di un caso non “autoctono”, ma riguarda una persona di ritorno da un viaggio in India. La disinfestazione si estenderà a Gragnano, nella zona dove questa persona lavora. Si tratta del secondo caso riscontrato in pochi giorni, dopo quello della zona di via Boselli.

LE PRESCRIZIONI PER I CITTADINI

In conformità con le Linee guida della Regione Emilia-Romagna per il corretto utilizzo dei trattamenti antizanzara adulticidi, si prescrive alla cittadinanza, nella zona oggetto di disinfestazione, di tenere chiuse porte e finestre, disattivando gli impianti di ricambio dell’aria negli orari indicati. Si prescrive inoltre di evitare di stazionare e passeggiare all’aperto nell’area in questione e nei dintorni durante l’esecuzione dell’intervento, tenendo in casa gli animali, proteggendo i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) ed evitando che escano nelle aree cortilizie nelle tre ore successive all’effettuazione del trattamento; sempre nelle aree interessate dai trattamenti, evitare di esporre all’esterno biancheria, alimenti ed altri oggetti di uso quotidiano. Le colture d’orto vanno coperte con teli e gli ortaggi e frutta non coperti non potranno essere consumati. A trattamento completato procedere, con l’uso di guanti, al lavaggio con abbondante acqua dei giochi dei bambini e dei mobili che, lasciati all’esterno, siano stati esposti al trattamento.

L’ordinanza sindacale, pubblicata anche sul sito www.comune.piacenza.it con evidenza in home page, ricorda inoltre l’importanza fondamentale della collaborazione di tutti i cittadini, in particolare di quelli che abitano nelle zone limitrofe all’area oggetto di disinfestazione, nell’evitare che si formino ristagni d’acqua nelle aree verdi e nei cortili, effettuando regolari trattamenti di disinfestazione con prodotti larvicidi, nelle caditoie e nelle raccolte d’acqua non eliminabili.

In caso di necessità, ci si può rivolgere al Servizio Ambiente, scrivendo a massim[email protected] – [email protected].