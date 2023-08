Zanzare, caso di Dengue: riprendono stanotte le disinfestazioni in via Boselli

Riprende, viste le condizioni meteo favorevoli, l’attività straordinaria di disinfestazione precauzionale contro le zanzare disposta, con ordinanza del sindaco Katia Tarasconi, a seguito del caso di febbre da virus Dengue accertato per una persona residente nella zona di via Boselli, nelle adiacenze dei campi sportivi Bertolini e Rugby Lyons.

Se la pioggia dei giorni scorsi ha imposto la sospensione dei trattamenti, consentendo di portare a termine unicamente il primo dei tre interventi notturni adulticidi da condurre – come disposto dall’Ausl – nelle aree pubbliche in un raggio di 100 metri dall’abitazione interessata, tali operazioni saranno completate martedì 29 e mercoledì 30 agosto, tra la mezzanotte e le sei del mattino successivo.

A partire dalle 8 di domani, invece, saranno effettuati i previsti trattamenti adulticidi e larvicidi nei giardini e nelle aree esterne private: la polizia locale sta distribuendo e apponendo porta a porta, sulle abitazioni oggetto di intervento, i relativi cartelli di avviso, che informano anche dell’obbligo di consentire l’accesso al personale della ditta L’Europea Organizzazione Nazionale Srl, incaricata dall’amministrazione comunale di eseguire la disinfestazione e di eliminare tutte le raccolte d’acqua che possono costituire un elemento di rischio per la proliferazione delle zanzare.

In caso di ulteriori eventi atmosferici che possano pregiudicarne la riuscita (piogge intense o venti di velocità superiore ai 3 metri al secondo), l’intervento potrà essere interrotto o posticipato. In conformità con le Linee guida regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare, l’ordinanza sindacale dispone, nell’area in cui si svolge la disinfestazione, alcune prescrizioni a tutela della salute dei cittadini: evitare di stazionare e passeggiare all’aperto nella zona in questione e in quelle attigue durante le operazioni, chiudere porte e finestre – disattivando anche gli impianti di ricambio dell’aria – negli orari indicati e tenere in casa gli animali, facendo in modo che non escano nelle aree cortilizie neppure nelle tre ore successive alla disinfestazione.

È inoltre necessario coprire con teli eventuali colture pronte il consumo negli orti: ortaggi e frutta che non siano stati protetti in tal modo non potranno essere consumati. Allo stesso modo, si raccomanda di non esporre all’esterno biancheria, alimenti e altri oggetti di uso quotidiano durante lo svolgimento dei trattamenti: arredi o giocattoli che, rimasti all’aperto, siano stati esposti alla disinfestazione dovranno essere lavati accuratamente, utilizzando i guanti.

La polizia locale affiancherà gli operatori incaricati nelle diverse fasi dell’intervento, regolando eventuali modifiche temporanee alla circolazione che dovessero rendersi necessarie. Anche la Segreteria dell’Unità operativa servizi pubblici di impatto urbanistico-ambientale del Comune di Piacenza sarà a disposizione per necessità e chiarimenti, scrivendo all’indirizzo [email protected] o al dirigente, [email protected] .

Infine, l’ordinanza siglata nei giorni scorsi dal sindaco ricorda l’importanza fondamentale della collaborazione di tutti i cittadini, in particolare dei residenti nelle zone limitrofe all’area oggetto di disinfestazione, nell’evitare che si formino ristagni d’acqua nelle aree verdi e nei cortili, effettuando regolari trattamenti di disinfestazione con prodotti larvicidi, nelle caditoie e nelle raccolte d’acqua non eliminabili.