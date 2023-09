Garante animali, 14 associazioni scrivono al sindaco: “Noi ignorate”

“Dopo tutto il nostro operato per il territorio non siamo stati presi in considerazione” – è questa, in sintesi, l’accusa che 14 associazioni animaliste rivolgono all’indirizzo del sindaco di Piacenza Katia Tarasconi e dell’assessore alle politiche ambientali Serena Groppelli. Nel mirino è finita la nomina del Garante per la tutela degli animali del Comune di Piacenza. Incarico affidato il 23 agosto scorso con atto ufficiale a Giovanni Peroni, 59 anni, dal 1991 responsabile del canile comprensoriale di Montebolzone – Agazzano.

“Ci aspettavamo quanto meno una preventiva consultazione degli enti di volontariato impegnati da anni a sopperire ad ogni forma di esigenza in aiuto di cani, gatti e selvatici” – si legge nella nota delle associazioni inviata alla nostra redazione da Silvia Felice, Presidente dell’”Arca di Noè”. Il mancato coinvolgimento nella scelta di questa figura ha fatto scattare la scintilla dunque: “Esprimiamo, con la presente, vivo rammarico per l’emarginazione di fatto riservata, dagli organi decisionali, ai locali Enti di volontariato nella gestione degli interessi collettivi di pertinenza, nello specifico la tutela animale. In aperta difformità rispetto alla ratio della normativa vigente che, nel disciplinare l’attività di volontariato, ne riconosce l’insostituibile valore di supporto ed arricchimento dei servizi di pubblica necessità e/o utilità, l’amministrazione comunale in indirizzo ha intrapreso e portato a termine la procedura di nomina del garantesenza creare un dialogo con le associazioni animaliste locali attraverso un tavolo di confronto nel quale, oltre ad approfondire le problematiche del territorio, le carenze operative ed i possibili rimedi, cercare, per l’appunto, una convergenza ampiamente condivisa sulla scelta di tale importante figura di riferimento” – prosegue la nota.

Le 14 associazioni ci tengono però a sottolineare che, nonostante la delusione, non faranno mancare il proprio apporto e sostegno: “Profondamente rammaricate per lo schiaffo morale subito, le scriventi si impegnano a promuovere ogni più opportuna legittima iniziativa volta ad assicurare il buon operato del neo-nominato “Garante per la tutela degli Animali”, al quale verrà offerta, seppure non scelto, la massima collaborazione”.

