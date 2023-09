Perde il controllo della moto e finisce fuori strada sulla 45 a Cernusca, muore motociclista

Tragedia sulle strade del Piacentino nel pomeriggio di sabato 2 settembre. Un motociclista di 53 anni ha perso la vita cadendo con la sua due ruote lungo la statale 45 all’altezza di Cernusca di Travo. Ancora da accertare la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione dopo la caduta sarebbe andato a sbattere contro il guard-rail, in un impatto fatale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’eliambulanza, oltre ai carabinieri e la polizia stradale. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso. Il traffico è stato deviato su viabilità locale con indicazioni sul posto.

