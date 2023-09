Variante tra Rivergaro e Cernusca, comitato: “Modifica ancora possibile”

“Modificare il tracciato della Statale 45 rispettando la sicurezza, riducendo i disagi e risparmiando anche denaro è ancora possibile: il nuovo progetto è già nero su bianco e chiediamo ora alle amministrazioni di Rivergaro e Travo di portarlo alla Conferenza dei Servizi”. Non si ferma la battaglia del comitato “Residenti e Utenti Statale 45” che da mesi esprime preoccupazione per il nuovo progetto di variante alla Statale della Val Trebbia tra Rivergaro e Cernusca: martedì sera alle 21 alla pizzeria La Volta di Cisiano e mercoledì in un’abitazione privata a Dolgo il comitato illustrerà agli interessati il progetto alternativo, che sembra ricalcare un vecchio tracciato già presentato nel 2017 ma poi finito misteriosamente in un cassetto.

“Abbiamo pronte delle tavole di questo tracciato alternativo al progetto Anas, che sarà validato da alcuni progettisti di fiducia” – spiega Giorgio Vecchiattini, uno dei referenti del comitato spontaneo. “Prevediamo svincoli e intersezioni a raso, con corsie di canalizzazione, invece delle previste rotatorie, forse adatte ad una strada di nuova costruzione ma non ad un’arteria da rimodernare. Questo tipo di modifiche eviterebbero le problematiche legate agli espropri, sarebbero più accettabili dal punto di vista ambientale e soprattutto renderebbero l’intero progetto meno costoso”.

L’idea del comitato è di presentare poi il progetto alternativo alle amministrazioni del territorio – Rivergaro e Travo – perché lo facciano proprio e lo presentino alla futura conferenza dei servizi, lì dove il comitato non avrebbe possibilità di esprimersi. Nonostante il commissario straordinario per la Statale 45 abbia impresso un’accelerazione della pratica, al momento non è chiaro quando la conferenza sarà convocata con certezza. Intanto, durante l’estate il comitato ha proseguito la sua attività di protesta con raccolte firme e “lenzuolate” lungo la Statale. Per informazioni sui due incontri previsti martedì e mercoledì si può telefonare al numero 339-1972783.