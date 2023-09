Alla Festa Granda di Ziano sfileranno anche i ragazzi del Campo scuola

A Ziano inizia il conto alla rovescia in vista, da venerdì 15 a domenica 17 settembre, della Festa Granda. Per mettere a punto tutti i dettagli del raduno provinciale degli alpini una delegazione, guidata dal presidente provinciale Ana Gianluca Gazzola, ha fatto un sopralluogo in paese. Accompagnata dal sindaco Manuel Ghilardelli, e da una rappresentanza delle penne nere di Ziano guidate da Bruno Ferrari, la delegazione ha visitato tutti i luoghi che ospiteranno i momenti salienti del raduno e le strade lungo le quali sfileranno le penne nere.

“Ci aspettiamo una media di circa duemila persone” dice Gazzola. Uno dei momenti clou, e più impegnativi da organizzare, sarà la sfilata di domenica lungo le vie del centro storico di Ziano.

“Tra gli ospiti in corteo – dice Gazzola – sfileranno anche i ragazzi che la scorsa estate hanno partecipato al nostro campo scuola. Teniamo particolarmente alla loro presenza, sfileranno con il loro striscione”. La giornata più intensa, ma anche più bella, si concluderà con il passaggio della stecca al comune di Ferriere, sede della Festa Granda 2024.