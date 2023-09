Questura: arrivati due nuovi funzionari alla Digos e all’Ufficio Immigrazione

Due funzionari sono arrivati in forze alla Questura a Piacenza. Si tratta del Commissario Capo Angela Sangeniti e del Commissario Riccardo Esposito. Sangeniti è il nuovo dirigente della Digos, Esposito è addetto all’Ufficio Immigrazione. Due comparti particolarmente complessi. Angela Sangeniti, 33 anni, è nata a Vibo Valentia ed è laureata in Giurisprudenza. Dal 12 aprile 2021 al 5 settembre 2022 ha prestato servizio presso la Questura di Reggio Emilia in veste di Funzionario Addetto presso l’ufficio Gabinetto del Questore. Il 6 settembre 2022 è stata trasferita a Trento presso la Digos, nella sezione antiterrorismo. Dal 4 settembre ha assunto la guida della Digos di Piacenza. Riccardo Esposito, 29 anni, è originario di Napoli ed è laureato in Giurisprudenza. Ha effettuato il tirocinio giudiziario presso il Tribunale di Napoli prima di superare il concorso in Polizia il 26 aprile 2022 con la qualifica di Commissario. Dal 3 luglio è stato assegnato dal Questore di Piacenza all’Ufficio Immigrazione. I due funzionari sostituiscono i colleghi Fabrizio Mastroianni e Andrea Zaccone assegnati ad altre sedi.

