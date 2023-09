Pratiche edilizie online, seminario con i tecnici. “Rivoluzione digitale”

Primo seminario formativo dedicato alla consultazione digitale on demand dell’archivio delle pratiche edilizie del Comune di Piacenza. L’evento si è svolto oggi nell’ex chiesa del Carmine in piazza Casali. Un’occasione per approfondire le modalità di fruizione del servizio, al via proprio dal mese di settembre, che consente di ridurre a un massimo di 5 giorni lavorativi – a fronte degli attuali 30 – i tempi di attesa per i cittadini e i liberi professionisti che si rivolgono agli uffici tecnici dell’ente. I dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

