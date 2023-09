Vino protagonista a Ziano con il Valtidone Wine Fest e la Festa dell’uva. Il programma

A Ziano questo fine settimana si celebrano la seconda tappa del Valtidone Wine fest e la 71° Festa dell’uva. Un doppio appuntamento che al suo interno ne racchiuderà innumerevoli altri, a partire dai busker (artisti di strada) che domenica animeranno il centro storico di Ziano, insieme a mercatini, visite guidate al borgo, master class e show cooking ospitate nell’elegante Enoteca 7 Colli (enoteca regionale), stand gastronomici. Il tutto a corollario del Wine fest, organizzato a Ziano da 7 Colli in Malvasia, con protagoniste, nel cortile della rocca e in piazza, 24 cantine e i loro vini, in primis la malvasia regina della seconda tappa del festival itinerante dei vini. Il via lo daranno i volontari della Pro loco che sabato, 9 settembre, dalle 19 apriranno gli stand della 71° Festa dell’uva con musica e pinsa sotto le stelle

